В Центральном музее Вооруженных Сил открылась выставка «Нормандия – Неман» при участии Императорского монетного двора

21 апреля в Центральном музее Вооруженных Сил Россотрудничество открыло выставку «Нормандия – Неман. 1942/1943. Память потомков», сообщает пресс-служба музея.

Императорский монетный двор традиционно поддержал инициативу организации и дополнил выставочную композицию медальерным собранием по теме Великой Отечественной войны.

Экспозиция выставки посвящена советско-французскому авиационному объединению, которое в годы Второй мировой войны героически сражалось на советско-германском фронте. Благодаря тематическим стендам, подготовленным МИД России, Центральным музеем Вооруженных Сил Российской Федерации и Калининградским областным историко-художественным музеем, посетители выставки смогут ознакомиться с историей знаменитого французского истребительного авиаполка «Нормандия-Неман».

Выставочный ансамбль дополнен нумизматической коллекцией от Императорского Монетного Двора под названием «Великая Отечественная война в современном медальерном искусстве». Императорский монетный двор представил семь своих коллекций, посвященных подвигу наших отцов и дедов в Великой Отечественной войне. Каждая медаль представляет собой тематическую миниатюру, своеобразный синтез исторических знаний, геральдических условностей и ювелирной техники. Гости выставки увидят уже ставшие знаменитыми коллекции «Легендарное оружие», «Воинская слава», «Бессмертный полк», «Дорога к Победе» и другие.

В открытии выставки приняли участие советник руководителя Россотрудничества Леонид Ежов, сопредседатель общественного совета Института международных социальных и гуманитарных инициатив Олег Морозов, директор Центрального музея Вооруженных Сил Российской Федерации Александр Никонов и вице-президент Императорского Монетного двора Александр Шепелев.

«Для нас большая честь участвовать в проведении совместного проекта с Россотрудничеством и Центральным музеем Вооруженных Сил Российской Федерации. Вместе мы вносим посильный вклад в сохранение исторической памяти народа и защиту ее от фальсификаций в угоду политической конъюнктуре. Нам есть что беречь и чем гордиться», – сообщил вице-президент Императорского Монетного Двора Александр Анатольевич Шепелев.

Фото: A.Savin, CC BY-SA 3.0