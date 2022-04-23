В Центральном музее Вооруженных Сил открылась выставка «Нормандия – Неман» при участии Императорского монетного двора

23.04.2022
Императорский монетный двор традиционно поддержал инициативу организации и дополнил выставочную композицию медальерным собранием по теме Великой Отечественной войны.
Экспозиция выставки посвящена советско-французскому авиационному объединению, которое в годы Второй мировой войны героически сражалось на советско-германском фронте. Благодаря тематическим стендам, подготовленным МИД России, Центральным музеем Вооруженных Сил Российской Федерации и Калининградским областным историко-художественным музеем, посетители выставки смогут ознакомиться с историей знаменитого французского истребительного авиаполка «Нормандия-Неман».
Выставочный ансамбль дополнен нумизматической коллекцией от Императорского Монетного Двора под названием «Великая Отечественная война в современном медальерном искусстве». Императорский монетный двор представил семь своих коллекций, посвященных подвигу наших отцов и дедов в Великой Отечественной войне. Каждая медаль представляет собой тематическую миниатюру, своеобразный синтез исторических знаний, геральдических условностей и ювелирной техники. Гости выставки увидят уже ставшие знаменитыми коллекции «Легендарное оружие», «Воинская слава», «Бессмертный полк», «Дорога к Победе» и другие.
В открытии выставки приняли участие советник руководителя Россотрудничества Леонид Ежов, сопредседатель общественного совета Института международных социальных и гуманитарных инициатив Олег Морозов, директор Центрального музея Вооруженных Сил Российской Федерации Александр Никонов и вице-президент Императорского Монетного двора Александр Шепелев.
Фото: A.Savin, CC BY-SA 3.0