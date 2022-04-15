В Иркутске стартовала программа, посвященная книжной графике

Серия мероприятий сопровождает выставку «Страна чудес. Художники книги — детям», сообщила пресс-служба Иркутского областного художественного музея им. В.П. Сукачёва.





Масштабная выставка книжной иллюстрации «Страна чудес. Художники книги — детям» проходит в Галерее сибирского искусства (филиал ИОХМ) в Иркутске. В экспозиции представлены более 300 оригинальных рисунков, выполненных в разных техниках — рисунок и акварель, офорт и ксилография, литография и линогравюра, резцовая гравюра и шелкография.





Дополнительная программа включает мастер-классы, творческие встречи с писателями и художниками, лекции. 16 апреля пройдет мастер-класс по созданию иллюстраций к пьесе «Старший сын» Александра Вампилова, 21 апреля — встреча с иркутским писателем Юрием Барановым. 27 апреля посетители узнают о советской детской иллюстрации, 7 мая — попробуют создать иллюстрацию к любимой книге. 28 апреля состоится круглый стол «Творчество иркутских художников-иллюстраторов детской книги». Полное расписание представлено на сайте музея. https://www.museum.irk.ru/news/show/1131.html





Мероприятия дополнительной программы проходят до 15 мая. Выставка работает до 22 мая. Билеты можно приобрести по Пушкинской карте.





Фото: пресс-служба Иркутского областного художественного музея им. В.П. Сукачёва