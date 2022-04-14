Фестиваль «Русская музыка» в Великом Новгороде посетили более 5000 зрителей

14.04.2022
Более 5000 зрителей посетили 52-й фестиваль искусств «Русская музыка», который закончился в Новгородской области. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе регионального министерства культуры.
Окончанием концертной программы стало выступление Государственного академического хореографического ансамбля «Березка».
«Хореографический ансамбль [„Березка“] завершил концертную программу фестиваля искусств „Русская музыка“. В зале был аншлаг. Мероприятие посетили 5,5 тыс. жителей», — сообщили в пресс-службе.
Фестиваль искусств проходил в Великом Новгороде с 17 марта по 13 апреля.
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