В Архангельске покажут спектакль «Маленький принц» с Безруковым

13.04.2022
Большой Детский фестиваль (БДФ) с 12 по 17 апреля представит лауреатов конкурса 2021 года в рамках программы «ЭХО БДФ» в Архангельске. Об этом сообщает ТАСС.
Спектаклем открытия программы станет «Маленький принц» с участием Сергея Безрукова.
«Открытие программы „ЭХО БДФ“ в Архангельске состоится 12 апреля в 18:30 на сцене Архангельского театра драмы им. М.В. Ломоносова, спектакль открытия — музыкальная сказка „Маленький принц“ Московского Губернского театра. В главной роли — народный артист России, художественный руководитель Московского губернского театра Сергей Безруков», — говорится в сообщении.
Большой детский фестиваль проводится с 2018 года. В его конкурсной программе участвуют драматические, музыкальные и кукольные спектакли, цирковые номера, кино- и анимационные фильмы для детей. БДФ организован при поддержке Фонда президентских грантов, Министерства культуры РФ и Министерства культуры Московской области.
Фото: Pixabay