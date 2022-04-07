В Поморье восстановят исторический Дом Бажениных

07.04.2022
Исторический Дом Бажениных начала XVIII века будет восстановлен в Холмогорском районе Архангельской области, информирует пресс-служба Главгосэкспертизы России.
В здании с мезонином, построенном купцом Осипом Бажениным, бывал Петр I, когда путешествовал по Северу.
«В Холмогорском районе восстановят знаменитый Дом Бажениных. Управление государственной экспертизы Архангельской области рассмотрело документацию по восстановлению объекта культурного наследия регионального значения Дом Бажениных. По итогам государственной экспертизы выдано положительное заключение», — сказано в сообщении.
Купец Баженин считается создателем первой русской коммерческой судостроительной верфи. Корабли, построенные на его предприятии в деревне Вавчуге на берегу Северной Двины, отправлялись в Европу.
Фото: Pixabay