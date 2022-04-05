В этом году капитально отремонтируют 200 зданий детских школ искусств в 76 регионах

05.04.2022
Ольга Ярилова отметила, что в сложившейся социально-экономической ситуации необходимо принять все возможные меры по реализации проекта по всем направлениям.
Замминистра подробно остановилась на тех направлениях национального проекта «Культура», которые входят в данный проект. Она рассказала о модернизации библиотек, отметив, что это направление возможно реализовать в полном объеме и в оптимальные сроки, пересмотрев подходы к сметам и выбору оборудования для их создания.
«В этом году нам предстоит открыть 239 библиотек в 78 субъектах. На эти цели предусмотрено 1,7 млрд руб. Темпы выполнения работ по созданию библиотек самые высокие среди всех направлений. На сегодня заключено 1837 из 3993 контрактов», – сказала Ольга Ярилова.
Также она привела примеры успешных субъектов и уже действующих модельных библиотек.
По ее словам, библиотеки Оренбургской области обладают индивидуальным стилем с уникальной тематической концепцией. У некоторых библиотек региона есть даже свои фирменные названия. Например, Библиотечная информационная система «Доброта» специализируется на работе с социально незащищенными категориями граждан, даже курируют собственный благотворительный фонд «Будь человеком».
Центральная городская библиотека им. Л. Толстого в Бузулуке демонстрирует возможное сотрудничество библиотек с локальным бизнес-сообществом. Здесь в рамках проекта «Сказки на ночь» сотрудники читают детям книги, а местный производитель бесплатно поставляет для маленьких читателей свежее молоко.
Библиотеки Калининградской области известны всем туристической и экологической направленностью. В поселке Рыбачьем на Куршской косе действует «зеленая библиотека» – центр экологических знаний среди населения и туристов. Здесь даже есть лаборатория с микроскопами и наборами для экспериментов и проведения опытов.
«Секрет успеха наших модельных библиотек, конечно, в людях. За каждым из этих пространств стоит креативная и сплоченная команда увлеченных специалистов, которые буквально фонтанируют идеями, придумывают инновационные форматы работы», – добавила замминистра.
Также Ольга Ярилова рассказала об оснащении детских школ искусств и училищ.
По ее словам, в 2022 году планируется оснастить музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами 310 образовательных организаций в 41 регионе. Крайне важными остаются вопросы качества товаров, а также возможности их своевременной доставки.
«Для исключения рисков невыполнения показателей Минкультуры ведется работа по внесению изменений в перечни приобретаемых образовательными организациями музыкальных инструментов, оборудования и материалов при невозможности осуществления закупки. Обращаю внимание, что, как и в библиотеках, в ДШИ необходимо оперативно пересмотреть сметы, максимально переориентировавшись на российских производителей материалов и оборудования», – отметила она.
При этом Ольга Ярилова добавила, что для минимизации рисков срывов поставок и невыполнения контрактов Минкультуры России провело совещание с регионами и представителями Минпромторга России, производителями музыкальных инструментов и оборудования, руководителями образовательных организаций.
Отечественные производители подтвердили готовность выпустить достаточное количество товаров для удовлетворения запросов отрасли культуры, что позволит оснастить все заявленные организации в 2022 году.
Кроме того, замминистра рассказала, что в рамках нацпроекта «Культура» в этом году запланирован капитальный ремонт 200 зданий ДШИ в 76 регионах, а также строительство и капремонт 328 домов культуры в 78 регионах России.
Она отметила, что в связи с существенным удорожанием строительных материалов Министерством было принято решение продлить сроки реализации по наиболее дорогостоящим объектам до 2023 года. Таким образом, планируется открыть все объекты, запланированные к открытию 2022 году.
«Мы примем все необходимые меры для реализации нацпроекта «Культура» в полном объеме», – сказала Ольга Ярилова.
В завершение она сообщила, что в 2022 году запланирована реконструкция и капитальный ремонт 31 муниципального музея в 44 субъектах. По проекту «Местный дом культуры» финансирование на этот год составило 1,2 млрд руб. Субсидии предоставлены 73 регионам.
В свою очередь Ольга Казакова напомнила, что проект является флагманским, так как результаты его реализации видны и востребованы большим количеством наших граждан.
«Проект отработал первую пятилетку и получил высокую оценку людей. Коллеги, обращаю ваше внимание, что необходимо подключаться к реализации проекта на всех этапах. Необходимо иметь дорожную карту по каждому объекту, выезжать на места, разговаривать с людьми, обсуждать с ними, например, оснащение библиотеки, какие книги они хотят видеть, какие кружки в их доме культуры нужны, контролировать сроки, взаимодействовать с подрядчиком», – сказала она.
Фото: Минкультуры РФ