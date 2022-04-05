В этом году капитально отремонтируют 200 зданий детских школ искусств в 76 регионах

В 2022 году должны отремонтировать 200 зданий детских школ искусств в 76 регионах. Об этом заместитель министра культуры Российской Федерации заявила на совещании по реализации федерального проекта партии «Единая Россия» «Культура малой Родины», которое прошло под председательством координатора проекта, главы комитета Государственной думы по просвещению Ольги Казаковой.

Ольга Ярилова отметила, что в сложившейся социально-экономической ситуации необходимо принять все возможные меры по реализации проекта по всем направлениям.

Замминистра подробно остановилась на тех направлениях национального проекта «Культура», которые входят в данный проект. Она рассказала о модернизации библиотек, отметив, что это направление возможно реализовать в полном объеме и в оптимальные сроки, пересмотрев подходы к сметам и выбору оборудования для их создания.

«В этом году нам предстоит открыть 239 библиотек в 78 субъектах. На эти цели предусмотрено 1,7 млрд руб. Темпы выполнения работ по созданию библиотек самые высокие среди всех направлений. На сегодня заключено 1837 из 3993 контрактов», – сказала Ольга Ярилова.

Также она привела примеры успешных субъектов и уже действующих модельных библиотек.

По ее словам, библиотеки Оренбургской области обладают индивидуальным стилем с уникальной тематической концепцией. У некоторых библиотек региона есть даже свои фирменные названия. Например, Библиотечная информационная система «Доброта» специализируется на работе с социально незащищенными категориями граждан, даже курируют собственный благотворительный фонд «Будь человеком».

Центральная городская библиотека им. Л. Толстого в Бузулуке демонстрирует возможное сотрудничество библиотек с локальным бизнес-сообществом. Здесь в рамках проекта «Сказки на ночь» сотрудники читают детям книги, а местный производитель бесплатно поставляет для маленьких читателей свежее молоко.

Библиотеки Калининградской области известны всем туристической и экологической направленностью. В поселке Рыбачьем на Куршской косе действует «зеленая библиотека» – центр экологических знаний среди населения и туристов. Здесь даже есть лаборатория с микроскопами и наборами для экспериментов и проведения опытов.

«Секрет успеха наших модельных библиотек, конечно, в людях. За каждым из этих пространств стоит креативная и сплоченная команда увлеченных специалистов, которые буквально фонтанируют идеями, придумывают инновационные форматы работы», – добавила замминистра.

Также Ольга Ярилова рассказала об оснащении детских школ искусств и училищ.

По ее словам, в 2022 году планируется оснастить музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами 310 образовательных организаций в 41 регионе. Крайне важными остаются вопросы качества товаров, а также возможности их своевременной доставки.

«Для исключения рисков невыполнения показателей Минкультуры ведется работа по внесению изменений в перечни приобретаемых образовательными организациями музыкальных инструментов, оборудования и материалов при невозможности осуществления закупки. Обращаю внимание, что, как и в библиотеках, в ДШИ необходимо оперативно пересмотреть сметы, максимально переориентировавшись на российских производителей материалов и оборудования», – отметила она.

При этом Ольга Ярилова добавила, что для минимизации рисков срывов поставок и невыполнения контрактов Минкультуры России провело совещание с регионами и представителями Минпромторга России, производителями музыкальных инструментов и оборудования, руководителями образовательных организаций.

Отечественные производители подтвердили готовность выпустить достаточное количество товаров для удовлетворения запросов отрасли культуры, что позволит оснастить все заявленные организации в 2022 году.

Кроме того, замминистра рассказала, что в рамках нацпроекта «Культура» в этом году запланирован капитальный ремонт 200 зданий ДШИ в 76 регионах, а также строительство и капремонт 328 домов культуры в 78 регионах России.

Она отметила, что в связи с существенным удорожанием строительных материалов Министерством было принято решение продлить сроки реализации по наиболее дорогостоящим объектам до 2023 года. Таким образом, планируется открыть все объекты, запланированные к открытию 2022 году.

«Мы примем все необходимые меры для реализации нацпроекта «Культура» в полном объеме», – сказала Ольга Ярилова.

В завершение она сообщила, что в 2022 году запланирована реконструкция и капитальный ремонт 31 муниципального музея в 44 субъектах. По проекту «Местный дом культуры» финансирование на этот год составило 1,2 млрд руб. Субсидии предоставлены 73 регионам.

В свою очередь Ольга Казакова напомнила, что проект является флагманским, так как результаты его реализации видны и востребованы большим количеством наших граждан.

«Проект отработал первую пятилетку и получил высокую оценку людей. Коллеги, обращаю ваше внимание, что необходимо подключаться к реализации проекта на всех этапах. Необходимо иметь дорожную карту по каждому объекту, выезжать на места, разговаривать с людьми, обсуждать с ними, например, оснащение библиотеки, какие книги они хотят видеть, какие кружки в их доме культуры нужны, контролировать сроки, взаимодействовать с подрядчиком», – сказала она.

Фото: Минкультуры РФ