Концерт одного из старейших оркестров России стал частью программы фестиваля «Звезды на Байкале»

Выступления одного из старейших симфонических коллективов России — Государственного академического симфонического оркестра им. Светланова, а также оперной дивы Альбины Шагимуратовой и виолончелиста Александра Рамма стали частью программы XVI Международного музыкального фестиваля «Звезды на Байкале». Об этом заявила пресс-служба правительства Иркутской области.

«В Иркутске состоится XVI Международный музыкальный фестиваль „Звезды на Байкале“. Он откроется 29 апреля и продлится семь дней. <...> В первые дни фестиваля выступит Государственный академический симфонический оркестр России им. Светланова. Это один из старейших симфонических коллективов страны. В 2021 году ему исполнилось 85 лет», — говорится в сообщении.





Также в Иркутск приедут ранее уже выступавшие на фестивале оперная дива Альбина Шагимуратова и виолончелист Александр Рамм. Сольный концерт даст художественный руководитель фестиваля, народный артист России Денис Мацуев.





Кроме того, в программе есть джазовый вечер и концерты государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы» под управлением народного артиста СССР Владимира Спивакова.









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