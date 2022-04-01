Концерт одного из старейших оркестров России стал частью программы фестиваля «Звезды на Байкале»

01.04.2022

Концерт одного из старейших оркестров России стал частью программы фестиваля «Звезды на Байкале»

Выступления одного из старейших симфонических коллективов России — Государственного академического симфонического оркестра им. Светланова, а также оперной дивы Альбины Шагимуратовой и виолончелиста Александра Рамма стали частью программы XVI Международного музыкального фестиваля «Звезды на Байкале». Об этом заявила пресс-служба правительства Иркутской области.

«В Иркутске состоится XVI Международный музыкальный фестиваль „Звезды на Байкале“. Он откроется 29 апреля и продлится семь дней. <...> В первые дни фестиваля выступит Государственный академический симфонический оркестр России им. Светланова. Это один из старейших симфонических коллективов страны. В 2021 году ему исполнилось 85 лет», — говорится в сообщении.

Также в Иркутск приедут ранее уже выступавшие на фестивале оперная дива Альбина Шагимуратова и виолончелист Александр Рамм. Сольный концерт даст художественный руководитель фестиваля, народный артист России Денис Мацуев.

Кроме того, в программе есть джазовый вечер и концерты государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы» под управлением народного артиста СССР Владимира Спивакова.


Фото: Pixabay