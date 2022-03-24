Нижегородскому музею передана коллекция карт, книг и документов из 160 экспонатов

Коллекционер Вячеслав Хуртин передал коллекцию старинных карт, книг и документов в фонд Нижегородского государственного историко-архитектурного музея-заповедника (НГИАМЗ). Об этом сообщает ТАСС.

Коллекция насчитывает 160 предметов, среди которых указ об основании Нижегородской губернии.





«В коллекции есть гравюры с этнографиями, документы — это указы, книги первой половины XIX века, книга XVIII века, книга XVII века. Есть первая и вторая самостоятельные книги о Нижнем Новгороде, не просто упоминание Нижнего Новгорода в каких-то изданиях», — рассказал Хуртин после церемонии передачи, состоявшейся в Усадьбе Рукавишниковых.





По его словам, самые примечательные карты в коллекции — это старинные образцы.









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