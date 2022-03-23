В Воронежской области начнут строить в 2024 году музей Самуила Маршака

Как рассказала ТАСС представитель пресс-службы департамента культуры Воронежской области Елена Воронцова, на разработку проектно-сметной документации выделено 10 млн рублей. Он будет создан в доме, где Маршак жил в детстве и отрочестве с 1894-го по 1902 год.





«Лет 30 в этом доме никто не жил, там все разломано и разрушено, недавно дом был выкуплен. Есть внук Самуила Маршака — Александр Иммануэльевич Маршак — наследник творчества писателя, мы с ним дружим, он готов поделиться материалами для организации экспозиции будущего музея», — сказала собеседница агентства.





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