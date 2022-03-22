Победители конкурса ПФКИ подготовили программу к Дню работника культуры

Команды проектов, получивших гранты Президентского фонда культурных инициатив, проведут мероприятия к празднику, который отмечается 25 марта. Об этом сообщает пресс-служба ПФКИ.





В Ульяновске 22 марта покажут процесс создания фильма, приуроченного к 8 Марта и Дню работника культуры. Он посвящен жительнице Симбирска, благотворительнице, последней представительнице рода Киндяковых

Екатерине Перси-Френч.





В петербургском джаз-клубе The Hat 23 марта пройдет отборочный тур фестиваля «Джаз — детям». 26 марта — занятие на тему «Адаптация музейных текстов для глухих экскурсоводов». До 31 марта проводится Первый фестиваль спектаклей с тифлокомментированием, в котором участвуют четыре театра.





В Москве, Уфе и Казани проходят мероприятия международного проекта «Нуреевские сезоны», посвященного артисту балета и хореографу Рудольфу Нурееву. 23 марта в Казани откроется киномарафон, на котором состоится российская премьера фильма «Венеция, Карнавал, Любовь». Вход свободный.





В Курске с 24 по 27 марта пройдет завершающий этап Фестиваля хореографического искусства «Карагод талантов — хоровод дружбы: традиции и современность».





В Тамбове 24 марта в рамках марафона «Читаем вместе!» пройдут Камерные чтения «Время и бремя тревог: деревенская лирика Валентина Распутина». Посетителям Тамбовской библиотеки им. А.С. Пушкина расскажут о жизни и творчестве писателя. В муниципальных библиотеках Тамбовской области работает передвижная выставка «Все лучшее — детям. Детские произведения недетских писателей».





В Казани 25 марта представят учебное пособие «Графика. Из методического фонда КХУ им. Н.И.Фешина».





В Архангельской области до 27 марта показывают документальные и художественные фильмы кинофестиваля ARCTIC OPEN.





В Омске до 27 марта можно посетить экспозицию «Право на правду», посвященную 150-летию со дня открытия первой выставки художников-передвижников. В проект вошли около 130 скульптур, живописных и графических работ.





Подробную афишу мероприятий от команд, победивших в грантовом конкурсе ПФКИ, можно найти в соцсетях фонда.





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