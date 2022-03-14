В «Приюте комедианта» дебютирует «Дядя Ваня» с Дарьей Мельниковой

Всемирно известную пьесу Антона Чехова поставил актер и композитор Евгений Серзин, сообщает пресс-служба петербургского театра.





Премьера спектакля «Дядя Ваня» состоится 19 марта в 19:00 на Основной сцене театра «Приют комедианта» в Санкт-Петербурге.





«В этом спектакле дядя Ваня — не главный герой. Внимание зрителей сосредоточится на всех участниках спектакля: их мыслях, поступках, надеждах, внутренних конфликтах и стремлении добраться до самой сути вопроса — что делать, если кажется, что жизнь прожита зря?» — говорится в описании постановки.





Вместе с молодым режиссером Евгением Серзиным над спектаклем работали художница София Шнырева и художница по свету Ксения Козлова.





Роли супругов Серебряковых исполняют народный артист России Валерий Дегтярь и Дарья Мельникова. В спектакле задействованы Олег Рязанцев, Юрий Ершов, Павел Чинарев, Илья Борисов, Вероника Жукова.





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