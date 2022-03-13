«Большие гастроли» коллективов из ДНР откроет Ансамбль песни и танца «Донбасс»

15 марта 2022 года стартуют «Большие гастроли» четырех творческих коллективов Донецкой Народной Республики – Донецкого республиканского академического молодежного театра, Донецкого академического областного театра кукол, Донецкого государственного академического театра оперы и балета имени А. Б. Соловьяненко и Заслуженного государственного академического ансамбля песни и танца «Донбасс».

Первым выступит ансамбль песни и танца «Донбасс» в Ростовском государственном музыкальном театре. 15 марта ансамбль представит концертную программу, включающую яркие хореографические и вокальные номера.

Фото: пресс-служба Минкультуры России

В рамках зарубежного направления «Больших гастролей» запланированы спектакли и концерты донецких коллективов в 54 городах Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Саратовской, Челябинской областей, а также в республиках Башкортостан, Дагестан, Крым, Ставропольском и Краснодарском краях и в других регионах.Донецкий республиканский академический молодежный театр сыграет спектакли «Человек из Подольска» по пьесе Дмитрия Данилова и постановку «Как боги» по пьесы Юрия Полякова. Донецкий академический областной театр кукол покажет детские спектакли «Таинственный гиппопотам» и «Дорога в Вифлеем», а Донецкий государственный академический театр оперы и балета имени А. Б. Соловьяненко представит свои лучшие балетные спектакли – «Тысяча и одна ночь» и балет-феерию «Малыш и Карлсон».«Всероссийский гастрольно-концертный план стал серьезным и эффективным инструментом популяризации творчества профессиональных коллективов и народной культуры. Поэтому закономерно, что ежегодно проект расширяет свою географию, а также увеличивает число участников. И конечно, мы рады, что в этом году к программе «Большие гастроли» присоединились талантливые коллективы из ДНР», – отметила Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова.«Большие гастроли» организованы РОСКОНЦЕРТом согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры Российской Федерации. Он реализуется на всей территории России и включает две масштабные федеральные программы – «Большие гастроли» (гастроли театров) и «Мы – Россия» (гастроли национальных коллективов).О подготовке нескольких учреждений культуры Донецкой Народной Республики к выезду на гастроли в России было объявлено 5 марта на встрече Министра культуры Российской Федерации Ольги Любимовой и генерального директора РОСКОНЦЕРТа Андрея Малышева. По его словам, «Большие гастроли» творческих коллективов в Российской Федерации продлятся в течение полутора-двух месяцев и для каждого из них разработаны отдельные маршруты.