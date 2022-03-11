Макс Барских запретил использовать свои треки в России

Соответствующее заявление украинский певец и автор песен опубликовал в официальном Instagram-аккаунте.





Макс Барских объявил о запрете на использование его музыки в России и разрыве всех контрактов с российскими компаниями. Кроме того, он сообщил об изъятии «всего каталога своих песен из цифрового пространства РФ».





«Я официально запрещаю использовать мою музыку на территории РФ в любом виде, всем радиостанциям, телеканалам, фильмам и сериалам, где она звучит в качестве саундтреков», — говорится в посте.





Исполнитель также предложил другим украинским артистам последовать его примеру. До этого Барских сообщил, что не будет выступать в России и не вернет деньги за купленные билеты на его концерты.





Ранее выступления в России отменили или перенесли Ани Лорак, Placebo, My Chemical Romance, Игги Поп, The Killers, Franz Ferdinand, Green Day, Imagine Dragons, Iron Maiden. «Мумий Тролль» и «Аквариум» приостановили концертную деятельность.





Фото: Okras, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=55961601