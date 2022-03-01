Жителей и гостей Курска приглашают на выставку в честь 8 марта

01.03.2022

Жителей и гостей Курска приглашают на выставку в честь 8 марта
В традиционную экспозицию в преддверии праздника вошли произведения художниц из Курса, Белгорода, Воронежа и Орла, пишут «Курские известия».

Выставка, приуроченная к Международному женскому дню, продлится до 18 марта в выставочном зале «Звездный» в Курске.

Посетители увидят живописные и графические произведения, предметы декоративно-прикладного искусства и малой пластики, выполненные профессиональными художницами в различных жанрах и техниках. В этом году в экспозицию вошли работы многих новых участниц, ранее не выставлявшихся в рамках проекта.

Вход на выставку свободный при соблюдении масочного режима и других антиковидых мер.

Вход: pixabay