Жителей и гостей Курска приглашают на выставку в честь 8 марта

Вход: pixabay

Выставка, приуроченная к Международному женскому дню, продлится до 18 марта в выставочном зале «Звездный» в Курске.Посетители увидят живописные и графические произведения, предметы декоративно-прикладного искусства и малой пластики, выполненные профессиональными художницами в различных жанрах и техниках. В этом году в экспозицию вошли работы многих новых участниц, ранее не выставлявшихся в рамках проекта.Вход на выставку свободный при соблюдении масочного режима и других антиковидых мер.