Жителей и гостей Курска приглашают на выставку в честь 8 марта

01.03.2022
В традиционную экспозицию в преддверии праздника вошли произведения художниц из Курса, Белгорода, Воронежа и Орла, пишут «Курские известия».
Выставка, приуроченная к Международному женскому дню, продлится до 18 марта в выставочном зале «Звездный» в Курске.
Посетители увидят живописные и графические произведения, предметы декоративно-прикладного искусства и малой пластики, выполненные профессиональными художницами в различных жанрах и техниках. В этом году в экспозицию вошли работы многих новых участниц, ранее не выставлявшихся в рамках проекта.
Вход на выставку свободный при соблюдении масочного режима и других антиковидых мер.
Вход: pixabay