В Иркутском драмтеатре готовится премьера «Уроков французского»

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«Уроки французского» в постановке Ивана Гущина дадут на Камерной сцене Иркутского академического драмтеатра им. Н.П. Охлопкова. Спектакль создан в рамках I Всероссийского театрального фестиваля им. Валентина Распутина, посвященного 85-летию писателя.Действие развернется в послевоенные голодные годы вокруг мальчика, который остался один и был вынужден играть на деньги, чтобы выжить.«Это история о доброте и о том, каким спасительным бывает для нас человеческое участие, о милосердии и настоящей дружбе, о детстве и о чём-то ушедшем, чего нельзя забывать», — говорится в описании постановки.Спектакль предназначен для зрителей старше 12 лет.