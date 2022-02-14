Крупнейший книжный фестиваль Сибири стартовал в Алтайском крае

На фестивале «Издано на Алтае» представлены все книги, выпущенные в 2021 году в издательствах региона, передает ТАСС.





Фестиваль, который проходит в регионе уже в 17-й раз, открылся в Барнауле. В этом году его площадками также станут Бийск, Рубцовск, Новоалтайск, Завьяловский и Каменский районы — всего 10 локаций. Фестиваль продлится более полутора месяцев.





«Полтора месяца жюри будет работать с книгами, их смогут посмотреть и почитать все желающие. После этого будет организован марафон с презентациями, творческими встречами», — отметила на открытии глава библиотеки им. В. Я. Шишкова Татьяна Егорова.





Жюри выберет лучшие издания, авторы которых получат подарки.





В рамках фестиваля пройдут масштабная экспозиция «Издано на Алтае — 2021», в которую вошли почти 600 книг в разных жанрах, и творческая встреча с писателем, идеологом сборника «Сибирь: счастье за горами» Ильей Кочергиным.





В программу также включили мастер-классы, спектакли, презентации книг, игры, творческие лаборатории, ярмарку книжных сувениров и типографской продукции из Барнаула и Новосибирска. Фестиваль завершится встречей с писателем и драматургом Алексеем Олейниковым.





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