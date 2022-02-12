Скульптор Андрей Клыков умер в 59 лет

12.02.2022
В сообщении газеты указано, что тело мужчины обнаружили в его мастерской в Москве 10 февраля. Причина смерти пока не названа.
Андрей Клыков родился в Курской области. После завершения Московской средней художественной школы начал работать в объединении «Росмонументискусство».
Вместе с отцом Андрей Клыков создал множество памятников, в том числе памятник императрице Марии Федоровне в Петергофе, памятник у входа в храм Пресвятой Богородицы в Запорожье, памятник маршалу авиации И.И. Борзову в Шатуре, гвардейцу Семеновского полка в Москве.
Одной из главных его работ остается монумент, посвященный отцу, Вячеславу Клыкову, установленный на одноименной улице в Курске.
Фото: Pixabay