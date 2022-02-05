Советский и казахский писатель Абдижамил Нурпеисов умер в 97 лет

05.02.2022
«Умер писатель-классик, ветеран Второй мировой войны, знаменитый Абдижамил Нурпеисов», – написал депутат Мажилиса (нижняя палата) парламента республики Жанарбек Ашимжанов в Facebook.
Прозаик и переводчик Абдижамил Нурпеисов родился 22 октября 1924 года. В 1974 году его историческая трилогия «Кровь и пот» была удостоена Государственной премии СССР.
Широкую известность среди читателей обрел после выхода романа-дилогии «Последний долг» об экологической проблеме Арала и романа «Курляндия». Также за особые заслуги в развитии национальной литературы писателю было присвоено звание «Герой труда Казахстана» в 2019 году.
Помимо писательской деятельности, Нурпеисов также известен как переводчик на казахский язык произведений Антона Чехова, Максима Горького и других классиков.
Фото: Pixabay