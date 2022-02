Netflix анонсировал свой самый дорогостоящий фильм с Эвансом и Гослингом

Стриминг рассказал о премьерах 2022 года. Новые сериалы и полнометражные фильмы будут выходить каждую неделю, сообщили в пресс-службе сервиса.





В этом году Netflix представит фильмы разных жанров — от аниме до хорроров и боевиков, проекты именитых режиссеров, картины с участием голливудских звезд, а также дебюты.





Среди самых ожидаемых релизов — боевик «Серый человек» с Крисом Эвансом и Райаном Гослингом в главных ролях, который стал самым дорогостоящим проектом Netflix. Режиссерами ленты выступили братья Энтони и Джо Руссо. Фильм расскажет о противостоянии экс-сотрудника ЦРУ (Гослинг) и его бывшего коллеги (Эванс), который охотится на него.

Зрителей ждет продолжение детектива «Достать ножи» режиссера Райана Джонсона с Дэниэлом Крэйгом в роли частного сыщика Бенуа Бланке, расследующего новое убийство.





Анимационный фильм «Пиноккио» — новый режиссерский проект Гильермо дель Торо. Он создал мрачную версию сказки о деревянной кукле, мечтающей стать настоящим мальчиком.





В список премьер также вошли фантастический фильм «Имя наше — Адам» с Райаном Рейнольдсом, герой которого попадает в прошлого и встречает подростковую версию себя, сай-фай The Mothership с Холли Берри, комедия You People с Эдди Мерфи, мультфильм The Sea Beast, Slumberland, комедия Me Time с Марком Уолбергом и др. Среди корейских релизов — адаптация «Бумажного дома», боевик Seoul Vibe, драма «Тридцать девять».





Фото: pixabay