Disney уступила права на саблезубую белку из «Ледникового периода»

Все права на персонажа перешли к художнице Айви Зильберштейн, нарисовавшей белку Скрэта в 1999 году. Об этом она рассказала в Twitter-аккаунте.





Первый мультфильм «Ледниковый период» от 20th Century Studios вышел в 2002 году. Тогда же художница подала в суд на студию. Согласно первому решению суда, права на персонажа в равной степени должны принадлежать автору и компании.





Однако Зильберштейн осталась недовольна этим вердиктом и продолжила добиваться получения полноценных прав на Скрэта.





В 2019 году художница продолжила вести переговоры с корпорацией Disney, купившей студию 20th Century. В конце января она сообщила, что ее «20-летняя борьба» закончилась победой.





Айви Зильберштейн поблагодарила «Дисней» за уважение ее товарного знака и персонажа по имени Скрэт, которого она создала 19 мая 1999 года.





Саблезубая белка Скрэт, гоняющаяся за орехом, стала самым популярным героем франшизы «Ледниковый период». Она попадает в смешные ситуации, которые приводят к поворотам в сюжете.





В конце января 2022 года на стриминге Disney+ вышла последняя на сегодня часть «Ледниковый период: приключения Бака».





Фото: кадр из мультфильма «Ледниковый период»