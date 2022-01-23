Просветительский проект Музея Мирового океана стартовал в Калининграде

Просветительский проект Музея Мирового океана «Петровский центр» в честь 350-летия Петра I стартует в Калининграде, сообщает ТАСС.

«Петровский центр» – это наш музейный проект, мы его так назвали абсолютно не случайно, потому что Музей Мирового океана с самого его основания занимается петровской темой и вообще вся экспозиция музея – это экспозиция истории флота российского, основателем которого был Петр I, все наши музейные объекты, какой бы мы ни взяли, рассказывают о тех или иных вехах развития флота нашей страны», – рассказала старший научный сотрудник музея и куратор проекта Лариса Емельянова.

Местом презентации проекта были выбраны Фридрихсбургские ворота в Калининграде, составляющие часть разрушенной крепости Фридрихсбург, где в XVII веке император Петр I изучал военное дело. В честь запуска проекта дали залп из старинной пушки, а участники презентации смогли попробовать блюда из петровской поваренной книги, например колбаски с квашеной капустой и облепиховый чай.

Все площадки «Петровского центра» связывает единый петровский маршрут. Он предполагает движение по реке Преголе и по Куршскому заливу. От Фридрихсбургских ворот путь проложен к Набережной исторического флота в Калининграде, затем к Королевским воротам, где развернута экспозиция, рассказывающая о «Великом посольстве» – первой дипломатической миссии Петра I 1697-1698 годов.

Дальше путь ведет участников экскурсии к городу Гвардейску (ранее Тапиау), мимо которого проходил маршрут русского императора, и Полесску (бывший Лабиау). Заканчивается маршрут возле старого маяка в поселке Заливино на побережье Куршского залива, где, как предполагается, во время одной из своих экспедиций останавливался Петр I.

Фото: Alexander Grebenkov, CC BY 3.0