В РАХ покажут картины Федора Конюхова

В экспозицию «Путешествие длиною в жизнь» войдут живописные и графические работы, созданные в 1970-2020 годах. Об этом сообщили в пресс-службе Российской академии художеств.





Выставка произведений члена Русского географического общества и академика РАХ Федора Конюхова пройдет с 4 февраля по 6 марта. В ней нашли отражение приключения путешественника — от кругосветных плаваний в одиночку до полетов на воздушном шаре.





Посетители увидят ранние работы 1970-1980-х годов, а также картины, созданные в последнее десятилетие. Это и портреты, и пейзажные импровизации, и более абстрактные работы, и сюжетные произведения. Раннее творчество представлено графикой о жизни народов Севера, созданной во время экспедиции на Чукотку.





«Зарисовки, сделанные во время многочисленных экспедиций, а также по результатам посещения разных стран, впоследствии легли в основу его живописных полотен, графических листов, литографий, офортов, в которых художник стремился создать гармоничный образ единения человека и природы», — отметили в пресс-службе.





Автор занимался графикой в домах творчества «Челюскинская» и «Сенеж», а также в мастерских других стран. Впервые его графические работы экспонировались в 1981 году. В те годы Конюхов изображал морские пейзажи, борьбу людей со стихией, животных.





Конюхов активно использует технику ассамбляжа. Так, картину «Ангел-хранитель» он создал на ткани от воздушного шара, на котором совершил кругосветку в 2016 году. После завершения путешествия в Австралии купол разрезали. Один из кусков ткани стал холстом, что придало произведению особый смысл. Благодаря ткани, из которой был сделан воздушный шар, путешественник провел в воздухе 11 дней, преодолевая расстояние со скоростью около 250 км/час. По словам художника, в таких ситуациях он особенно остро чувствует присутствие Бога.





Работы Федора Конюхова выставляли в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Калининграде и других городах. За годы экспедиций и путешествий он написал более 20 книг, которые сам проиллюстрировал. Он создал более трех тысяч произведений: картин, рисунков, автолитографий, коллажей. С 1983 года состоит в Союзе художников СССР, с 1996-го — в Московском союзе художников.





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