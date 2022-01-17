Подведомственные Минкультуры музеи с начала года посетили более 1 млн человек

17.01.2022
В период с 1 по 12 января 2022 года подведомственные Минкультуры России музеи посетили 1 029 193 человек. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.
Лидером по посещаемости стал Государственный художественно-архитектурный дворцово-парковый музей-заповедник «Царское Село», гостями которого стали более 95 тыс. человек.
Традиционно пользуются популярностью федеральные музеи-заповедники, расположенные в регионах. Так, Государственный Владимиро-Суздальский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник в новогодние праздники посетило более 78 тыс. человек.
Государственный музей заповедник «Павловск» принял более 58 тыс. посетителей, а Новгородский государственный объединенный музей-заповедник — более 35 тыс.
В Архангельский государственный музей деревянного зодчества и народного искусства «Малые Корелы» приехали более 22 тыс. человек.
Высокий показатель посещаемости также у Псково-Изборского объединенного музея-заповедника, получившего в начале прошлого года федеральный статус, — почти 20 тыс. посетителей.
Хорошие показатели демонстрируют также ведущие федеральные музеи — Государственная Третьяковская галерея (более 83 тыс. человек), Государственный Эрмитаж (более 65 тыс. человек), Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина (более 51 тыс. человек).
Фото: Pixabay