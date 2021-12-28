Конкурс пианистов, композиторов и дирижеров им. Рахманинова принимает заявки

28 декабря открылся прием заявок на участие в новом международном конкурсе, который пройдет летом 2022 года. Об этом сообщили в Минкультуры России.





Ознакомиться с условиями конкурса и отправить заявки можно на сайте проекта. Их будут принимать до 1 марта 2022 года, уточнили в пресс-службе ведомства.





Международный конкурс пианистов, композиторов и дирижеров имени С.В. Рахманинова пройдет с 14 по 27 июня в Москве. Его площадками станут Большой зал Московской консерватории, Зал им. Чайковского и Зал им. Рахманинова. Конкурс проведут по трем направлениям: фортепиано, композиция и дирижирование.





В 2021 году правительство и Минкультуры РФ учредили конкурс, приуроченный к 150-летию Сергея Рахманинова. Празднование юбилея композитора станет центральным событием Года музыки, объявленного в России в 2023 году. Инициатором проведения мероприятия выступил народный артист РФ Денис Мацуев. Он же стал художественным руководителем проекта.





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