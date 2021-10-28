Что рассказал фанатам новый трейлер «Дома Gucci»

В Сети появился 30-секундный ролик по фильму, посвященному жизни и убийству Маурицио Гуччи, внука основателя модного дома Гуччио Гуччи. Российская премьера фильма, снятого Ридли Скоттом, назначена на 2 декабря. Кинокартину планировали выпустить на экраны 25 ноября, но на днях выход «Дома Gucci» перенесли вместе с премьерой «Прошлой ночью в Сохо».





В трейлере показали знакомство одного из управляющих и наследников Дома Gucci Маурицио Гуччи (Адам Драйвер) с будущей супругой Патрицией Реджани (Леди Гага). Они встретились на светской вечеринке. Маурицио рассказывает о модном доме, который называет семейным бизнесом и империей. По его словам, «"Гуччи" словно пирог — сначала ты пробуешь кусочек, затем хочешь еще, а затем желаешь весь торт для одного себя». Постепенно у пары начинаются отношения. Патриция вникает в дела модного дома и начинает влиять на них. «Gucci не нужна кровь», — говорит она.





По словам создателей, кинокартина расскажет о событиях, предшествующих убийству Маурицио Гуччи в 1995 году. Он был застрелен наемником у входа в офис. Спустя несколько лет заказчицей убийства признали к тому времени бывшую жену Патрицию Реджани, которую посадили на длительный срок в тюрьму.





Помимо Леди Гаги и Адама Драйвера в фильме также снялись Сальма Хайек, Аль Пачино, Джаред Лето, Джереми Айронс и другие. Кинокартина Ридли Скотта основана на книге Сары Гей Форден «Дом Gucci: Сенсационная история убийства, безумия, гламура и жадности», вышедшей в 2001 году. Сценарий создал Роберто Бентивенья. Идея фильма об убийстве внука основателя модного дома Гуччио Гуччи принадлежит актрисе и продюсеру Джаннине Фасио, жене режиссера.





Фото: кадр из трейлера фильма «Дом Gucci»