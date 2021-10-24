Режиссер сериала «Улицы разбитых фонарей» Александр Рогожкин умер в 72 года

24.10.2021
«Саша Рогожкин. 3 октября 1949 года – 23 октября 2021 года. Совершенно удивительный, гениальный, он был кошмарно недооценен», – написала кинокритик Ольга Шервуд на своей странице в Facebook. В киностудии «Ленфильм» уточнили, что артист умер в следствие продолжительной болезни.
«Ленфильм» также выразил соболезнования близким режиссера. На киностудии, где работал Рогожкин, сожалеют об утрате и считают его «одним из самых ярких режиссеров страны».
Александр Владимирович Рогожкин родился 3 октября 1949 года в Ленинграде. Закончил три высших учебных заведения: исторический факультет Ленинградского университета; художественно-графический факультет Ленинградского педагогического института имени Герцена, а затем учился во ВГИКе в мастерской Сергея Герасимова.
Александр Рогожкин был наиболее известен как автор серии фильмов «Особенности национальной охоты», «Особенности национальной рыбалки», «Особенности национальной охоты в зимний период», ставших культовыми. Режиссер также снял несколько эпизодов детективных телесериалов «Улицы разбитых фонарей» и «Убойная сила». Его фильмы были удостоены премий «Ника», «Золотой орел» и «Кинотавр», а за фильм «Кукушка» он стал лауреатом Госпремии.