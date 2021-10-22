В Архангельске открылся фестиваль «Международные дни джаза»

Смотр идет в рамках «Международных недель музыки», сообщает министерство культуры области.

Фестиваль начался на сцене Камерного зала Поморской филармонии. Катерина Балыкбаева, братья Бриль, Этери Бериашвили и Александра Шерлинг представили проект «В джазе только девушки», музыканты трио Евгения Гречищева из Москвы — программу «Прелюдии», говорится в сообщении.

В этом году из-за пандемии коронавируса фестиваль идет с соблюдением всех ограничений и требований. Фестивальные дни сокращены, внесены изменения в программу.

По словам худрука и продюсера фестиваля Тима Дорофеева, организаторы предпринимают меры, чтобы зрители могли наслаждаться живой джазовой музыкой в соответствующих времени условиях.