«Не только великий художник, но и великий учитель»: история Архипа Куинджи

Художник прославился как мастер пейзажной живописи. Мало кто знает, что он также был новатором в изображении яркого света, благотворителем и наставником молодых художников. Вспоминаем историю жизни и творчества Архипа Куинджи.





Начало пути





Родился под Мариуполем в семье грека-сапожника. Мальчик рано остался сиротой. Он воспитывался в семье родственников. Рос в бедности и с ранних лет брался за любую работу. Один из работодателей увидел рисунки Архипа, которые он делал при любой возможности, и посоветовал пойти в ученики к Ивану Айвазовскому. Тот отказался обучать юношу и рекомендовал ему отправиться в Одессу или Петербург.





Несколько лет Куинджи работал ретушером в фотостудии и продолжал рисовать. В 23 года он решил поступить в Академию художеств. Только с третьей попытки ему удалось стать вольнослушателем. В это время он познакомился с передвижниками, что оказало большое влияние на его творчество.





Первый успех пришел к Куинджи на выставках Товарищества передвижников. Он даже перестал посещать занятия в академии. Довольно быстро художник сделал прорыв в передвижническом пейзаже и начал отходить от него. Куинджи пошел собственным путем и отказался от идей передвижников. Но он сохранил связи со многими художниками из их объединения.





В 1878 году Куинджи с успехом выставлялся в Париже. Его работы покупали за большие деньги и в России, и в Европе. Среди покупателей были коллекционер Павел Третьяков и великий князь Константин Константинович. Иногда Куинджи устраивал выставки одной картины. Так была представлена «Лунная ночь на Днепре», наделавшая много шума. Куинджи затемнил зал, в котором экспонировалась картина, и подсветил ее.





Затворничество





На пике творческого успеха Куинджи решил не выставляться и ушел в затворники. Следующие 20 лет он не показал публике ни одной работы. С чем было связано это решение — неизвестно. Возможно, он устал от спутников славы — звучали не только восторженные отклики, но и клевета, обвинения в использовании дешевых эффектов. Все это время Куинджи не переставал писать. Он создал 500 эскизов и пейзажей и 300 графических работ.





В 1901 году художник показал несколько работ ученикам и друзьям, после чего прошла последняя публичная выставка его произведений.





Не только живопись





В 33 года художник женился на Вере Кечеджи-Шаповаловой, дочери купца из Мариуполя. Он полюбил ее еще в юности. Но они не могли добиться благословения на брак из-за низкого происхождения Архипа.





Незадолго до начала затворничества Куинджи стал преподавателем в Академии художеств, которую так и не окончил. Среди его учеников — Николай Рерих, Аркадий Рылов, Константин Богаевский и другие. По словам Рериха, Куинджи «был не только великим художником, но также был великим Учителем жизни».





Благодаря продаже картин при жизни Куинджи смог улучшить материальное состояние. Он купил доходный дом в Петербурге, который приносил ему деньги до конца жизни. Средства он часто направлял на благотворительность. Благодаря ему в Академии художеств молодым художникам ежегодно выплачивали 24 стипендии. Обществу имени Куинджи, которое поддерживало мастеров, он пожертвовал имени в Крыму и крупную сумму.





Фото: Неизвестный фотограф Российской империи, Общественное достояние, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=44043987