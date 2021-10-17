Выставочно-просветительское мероприятие в честь юбилея Петра I прошло в Кронштадте

15 октября в Кронштадте прошло выставочное культурно-просветительское мероприятие, посвященное празднованию 350-летия со дня рождения Петра I, которое состоится в 2022 году, сообщает пресс-служба Минкультуры России.

В ходе мероприятия в выставочном зале Кронштадтского Дворца молодежи состоялось открытие выставки «Царь и море» Государственного музея-заповедника «Петергоф», отражающей долгий путь Петра I к воплощению мечты о первом русском регулярном военном флоте. Кроме того, в рамках конференции прошло диалоговое мероприятие, в котором также приняли участие председатель Комитета по культуре Санкт-Петербурга Константин Сухенко, глава Администрации Кронштадтского района Санкт-Петербурга Олег Довганюк, член Правления Российского исторического общества, директор Санкт-Петербургского Института истории Российской академии наук Алексей Сиреновой, заместитель генерального директора по проектной деятельности Государственного музея истории Санкт-Петербурга Жанна Воробьева и другие.

Одними из ключевых докладчиков стали начальник отдела музейно-выставочной работы Департамента культуры Министерства обороны Российской Федерации Александр Козлов и генеральный директор Российской национальный библиотеки Владимир Гронский.

За время выступления «О ходе подготовки к празднованию 350-летия Петра I» Александр Козлов поделился планом Министерства на проведение юбилейных мероприятий. «На площадках центральных военных учреждений культуры запланировано проведение более 20 различных мероприятий, приуроченных к юбилею Петра I, в целом на площадках Минобороны в этом году реализуется целый цикл мероприятий, посвященных датам великих событий эпохи великого императора», – подытожил Александр Козлов.

Фото: пресс-служба Минкультуры России



