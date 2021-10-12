Фестиваль одного дня Никиты Михалкова завершился в Екатеринбурге

В Екатеринбурге при поддержке Минкультуры России состоялся спецпроект Академии кинематографического и театрального искусства Н.С. Михалкова «Метаморфозы. Фестиваль одного дня», сообщает пресс-служба академии Никиты Михалкова.

В рамках фестиваля был показан спектакль «Метаморфозы. Жены артистов» в поддержку медицинских работников, продолжающих бороться с коронавирусом. «Благотворительный показ спектакля для всех, кто, не жалея себя, трудится на передовой борьбы с пандемией, подчеркивает, что культура способна поддержать и объединить людей даже в самый сложный период», — отметила министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова.

Фестиваль впервые проходил в Екатеринбурге. Авторскую лекцию о жизни и творчестве А.П. Чехова для широкого круга слушателей прочитал заместитель директора по научной работе ГМИРЛИ имени В.И. Даля Эрнест Орлов. Двухчасовой мастер-класс по биомеханике и актерской технике для студентов Екатеринбургского государственного театрального института и Свердловского колледжа искусств и культуры провел педагог, режиссер Андрей Левицкий.

«Уже стало доброй традицией приезжать с важными для нас гастролями и спектаклями именно на Урал, — отметил Никита Михалков. — Я благодарен Министерству культуры Российской Федерации, а также компании «Сима-ленд» за то, что наш спектакль смогли увидеть врачи, волонтеры, работники социальных служб — все те, кто в эти трудные месяцы борьбы с ковидом не имели возможности передохнуть и подумать о себе».

Спецпроект «Метаморфозы. Фестиваль одного дня» проводится четвертый год подряд. Проект реализуется в рамках нацпроекта «Культура» и при участии ГК «Сима-ленд». Центральным событием фестиваля стал благотворительный показ спектакля «Метаморфозы. Жены артистов». Гостями спектакля стали врачи, учителя, работники социальных служб и волонтеры Свердловской области.

«Мы рады поддержать проведение Фестиваля одного дня Академии Никиты Михалкова, — сказал Андрей Симановский, меценат, основатель и владелец группы компаний «Сима-ленд». — Нам важно, что у жителей нашего города есть возможность принять участие в мероприятиях этого фестиваля, послушать интересные лекции, посетить мастер-классы и, конечно, посмотреть спектакль Никиты Михалкова из уже полюбившегося всем в Екатеринбурге цикла «Метаморфозы». Фестивальный день завершился передвижной выставкой «Чехов. Линия жизни», созданной совместно с музеем-заповедником А.П. Чехова «Мелихово».

За все время проведения спецпроект «Метаморфозы. Фестиваль одного дня» с успехом прошел в 12 городах страны (Сочи, Краснодар, Ростов-на-Дону, Ессентуки, Рязань, Тула, Калуга, Орел, Нижний Новгород, Йошкар-Ола, Чебоксары и Казань). Общее количество участников проекта составило более 11 000 человек. В 2021 году фестиваль проходит в Перми, Нижнем Тагиле, Екатеринбурге и Челябинске.

Фото: пресс-служба Академии Никиты Михалкова