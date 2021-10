Великая Китайская стена: строили несколько веков, но все оказалось зря

Великая Китайская стена — один из самых крупных в мире памятников архитектуры, создание которого началось в древности. Кто, когда и зачем решил построить стену длиной в «10 тысяч ли»? Удалось ли реализовать задумку? Разбираемся в истории Великой Китайской стены, которая сегодня считается одним из новых чудес свет.





История





Считается, что создание стены началось в III веке до нашей эры в период Сражающихся царств. Тогда Китай не был единым — мелкие государства воевали между собой. Северные государства начали строить первые участки, чтобы защититься от нападения кочевых племен. Их привлекали богатевшие китайские города, которые они грабили.





При императоре Цинь Шихуанди произошло объединение китайских земель. Он приказал начать строительство единой стены вдоль гор Иншань, расположенных на севере современной КНР. Более ранние постройки включили в нее и укрепили.





Строительство длилось около 10 лет. Стену строили прямо вдоль гор — и возвышений, и ущелий. Это было очень сложно — в местности не было ни дорог, ни воды, ни еды для рабочих. В строительстве задействовали до 2 миллионов человек только при династии Цинь. Ужасные условия труда и эпидемии приводили к гибели многочисленных рабочих.





Составной частью стены стали башни, которые строили на расстоянии до 200 метров друг от друга — на такое расстояние могли долетать стрелы. В пределах 10 километров друг от друга находились сигнальные вышки, где дежурили часовые. В стене были несколько ворот для проезда.





Следующие династии укрепляли, перестраивали и удлиняли стену. До нашего времени в основном дошли участки, которые создавались при династии Мин в XIV-XVII веках. Это самые поздние строения. Строительство окончилось в середине XVII века.





Значение





Строительство стены было очень тяжелым. В нем задействовали миллионы человек, многие из которых погибли. Проект истощал и казну, и народ. При этом его оборонительное значение неоднократно ставилось под вопрос. Враги могли найти слабо укрепленные места или просто подкупить стражников и проникнуть на территорию Китая.





Военное применение сооружение было провальным, однако со временем стена приобрела символическое значение. Она стала обозначать созидательную силу и стойкость китайского народа. Это неудивительно — стену длиной почти 9 тысяч километров построили в очень сложных условиях (со всеми ответвлениями ее длина превышает 21 тысячу километров).





Легенды





Согласно преданиям, место постройки и направление людям указал дракон. Рабочие построили стену там, где он оставил следы.





По другой легенде, на стене работали крестьянка Мэн Цзяннюй и ее муж. Однажды до нее дошла новость о смерти супруга, которого похоронили в стене. Она бросилась к месту погребения и так горько заплакала, что часть стены с останками мужа рухнула. В ее честь построили храм в Циньхуандао.





