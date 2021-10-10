Российский актер и режиссер Юрий Рогозин умер в 68 лет

10.10.2021
«Юрочка… Дорогой Юрий Иванович, родной мой Юрында… Невозможно представить этот мир без Тебя, свою жизнь без Тебя… Но ты распорядился иначе. Прости за всё. Ты всегда будешь в моем сердце…» — сказано в сообщении артистки.
Юрий Рогозин родился 19 февраля 1953 года. Окончил сценарный факультет ВГИКа в 1986-м.
После обучения стал руководителем сценарной мастерской ВГИКа. Он сценарист фильмов и сериалов «Любовь на острове смерти», «Мужской зигзаг», «Очень верная жена», «Любить по-русски 3» (где сыграл эпизодическую роль), «Адвокат», «Шпионские игры», «Преступление будет раскрыто».
Поставил ленты «Пер-р-р-вокурсница», «Операция «Эники-Беники»», «Только не сейчас», а также снял документальный фильм «Лаврентий Берия. Возвращение из небытия». Актерский дебют Рогозина состоялся в 1984 году в социальной драме «Дублер начинает действовать», после чего он сыграл в «Мужском зигзаге», а также в сериале «Дикий», фильме «Кому я должен — всем прощаю» и других.