Российский актер и режиссер Юрий Рогозин умер в 68 лет

На 69-м году жизни 9 октября скончался советский и российский актер, сценарист, режиссер и драматург Юрий Рогозин, сообщила в своем Instagram комик Елена Воробей.

«Юрочка… Дорогой Юрий Иванович, родной мой Юрында… Невозможно представить этот мир без Тебя, свою жизнь без Тебя… Но ты распорядился иначе. Прости за всё. Ты всегда будешь в моем сердце…» — сказано в сообщении артистки.

Юрий Рогозин родился 19 февраля 1953 года. Окончил сценарный факультет ВГИКа в 1986-м.

После обучения стал руководителем сценарной мастерской ВГИКа. Он сценарист фильмов и сериалов «Любовь на острове смерти», «Мужской зигзаг», «Очень верная жена», «Любить по-русски 3» (где сыграл эпизодическую роль), «Адвокат», «Шпионские игры», «Преступление будет раскрыто».

Поставил ленты «Пер-р-р-вокурсница», «Операция «Эники-Беники»», «Только не сейчас», а также снял документальный фильм «Лаврентий Берия. Возвращение из небытия». Актерский дебют Рогозина состоялся в 1984 году в социальной драме «Дублер начинает действовать», после чего он сыграл в «Мужском зигзаге», а также в сериале «Дикий», фильме «Кому я должен — всем прощаю» и других.

Фото: кадр из фильма