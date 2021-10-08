Во Владимире состоялась премьера спектакля о Чернобыльской аварии

Премьера посвященного 35-летию катастрофы на Чернобыльской АЭС спектакля-мистерии «Чернобыль. Путешествие с ангелом», прошла во Владимире, сообщает ТАСС.

Основой для постановки послужила книга Светланы Алексиевич «Чернобыльская молитва». Помимо того ее фрагменты дополнены отрывками из произведений Достоевского, воспоминаниями владимирцев, работавших в зоне катастрофы.

«Тема Чернобыля стала мне очень близкой, к тому же, в этом году 35-летие катастрофы, и мы познакомились с ликвидаторами аварии, которые живут во Владимирской области, много беседовали с ними, и часть диалогов звучит во время спектакля. Тема сегодня очень популярна, но, мне кажется, мы немного по-другому смотрим на эту историю. Именно театр дает возможность аллегорически, не напрямую, говорить о философских вещах, о том, что у нас нет второй жизни, нет второй планеты, о ценности отношений с близкими», – рассказал руководитель театрального товарищества «Завод», исполнитель главной роли в спектакле Александр Аладышев.

Участие в спектакле принимают солисты хора Спасо-Евфимиева монастыря в Суздале – в постановке они исполняют как традиционные литургические песнопения, так и авторскую музыку, написанную для спектакля. Для воплощения своего замысла авторы избрали сценической площадкой реконструируемое здание владимирской ТЭЦ, которое напоминает атомный реактор.

Чтобы работать над постановкой, ее режиссер Дмитрий Тишко специально прилетел из Польши. Средства на постановку недавно созданного во Владимире театрального товарищества «Завод»выделил Президентский фонд культурных инициатив. Запланировано шесть премьерных показов, в том числе, для студентов и школьников, а также съемка киноверсии спектакля, которая будет транслироваться на телевидении, в учреждениях образования и культуры региона.

Фото: IAEA Imagebank, CC BY-SA 2.0



