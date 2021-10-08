«Соломенное вдовство» и тайное счастье Валентины Толкуновой

Певица Валентина Толкунова была воплощением скромности и женственности, но ее личная жизнь складывалась сложно и порой драматично.





В начале пути





С детских лет Валентина Толкунова пела в хоре, которым руководил Семен Дунаевский. Она была родом из семьи железнодорожников. Но твердо знала, что хочет стать певицей. Окончила Гнесинку и Московский институт культуры. Творческую карьеру начала с работы в джазовом ансамбле «ВИО-66», который создал Юрий Саульский.





Он же стал первым супругом Валентины. Она вышла замуж в 20 лет. Саульскому на тот момент было 38. Довольно быстро до молодой жены стали долетать слухи и сплетни об увлечениях мужа. Но она не верила молве и не думала о разводе. Однако люди оказались правы — через пять лет супружеской жизни Саульский закрутил бурный роман с молодой актрисой. Этого брак уже не выдержал.





Несмотря на измену мужа, Толкунова ни разу не сказала о нем дурного слова. Перипетии личной жизни того периода отразились на творчестве Валентины. Об этом она пела в песне «А любовь-то лебедем в небеса».





Странный брак





В 1971 году началось сотрудничество певицы с композитором Ильей Катаевым. Молва приписывала им не только творческие, но и личные отношения. Было ли так на самом деле — история умалчивает. Карьера шла в гору. Толкунова начала работать с Таривердиевым, Аедоницким, Минковым, Лядовой, Колмановским и другими композиторами.





Через несколько лет молодая и уже популярная певица познакомилась с журналистом-международником Юрием Папоровым, который был старше на 23 года. В 1974 году они поженились, а через три года родился единственный сын певицы Николай.





Казалось, что наконец-то установилось семейное счастье. Когда сыну не было и года, Папорова отправили в командировку в Мексику. Она затянулась на долгие 20 лет. Валентина решила остаться с сыном в СССР и продолжать творческую карьеру. С мужем виделась во время его редких приездов на родину. Тогда за певицей закрепилось прозвище «соломенная вдова».





Вокруг певицы всегда была масса поклонников. В одном из последних интервью она признавалась, что очень много мужчин, в том числе облеченных властью, имевших деньги и влияние, изъявляли желание уединиться с ней, поближе познакомиться и приятно провести время. По словам Толкуновой, она хорошо понимала, что скрывалось за подобными предложениями, но всегда насмешливо к ним относилась.





Роман всей жизни





Несмотря на замужний статус, у Толкуновой был длительный роман с физиком, членом-корреспондентом АН СССР Владимиром Барановым, который начался в середине 1980-х годов. В СМИ писали, что их отношения продлились около 20 лет. Роман не был секретом для друзей и коллег Толкуновой и Баранова. Однако он не решился уйти из семьи. Возможно, это были самые счастливые отношения в жизни Валентины. Ведь их прервала только смерть Баранова — он скончался в 2005 году от последствий облучения, полученного во время ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.





В начале 2000-х годов в Москву вернулся муж Толкуновой. Он начал жить отдельно. Она никогда не осуждала его за затянувшуюся командировку и за странно сложившуюся семейную жизнь. Они так и не развелись. Папоров скончался через полтора года после смерти жены.





Боль и смерть





Но смой большой болью в жизни певицы стали отношения с сыном Николаем. Она часто отсутствовала из-за концертов и гастролей и понимала, что недодает мальчику любви и внимания. С возрастом начались проблемы — сын связался с криминалом, а потом начал принимать наркотики. Валентина бросилась спасать ребенка. К счастью, худшего удалось избежать. Однако отношения матери и сына так и не стали теплыми. Переживания по этому поводу тоже нашли отражение в творчестве Толкуновой.





В 1990 году у нее обнаружили рак. Сеансы химиотерапии помогли справиться с болезнью, но она регулярно давала о себе знать. Толкунова продолжала самоотверженно работать. Хотя в 1990-е годы ее назвали «неформатом» и рекомендовали сменить имидж на более современный. Но певица осталась верна себе. Ее почти перестали показывать по телевидению и включать на радио, но она продолжала выступать с концертами, которые собирали полные залы. Зрители не догадывались, что певица была тяжело больна.





В 2010 году Толкунова отправилась в тур по Белоруссии. Ей стало плохо на концерте в Могилеве, откуда ее увезли в реанимацию. Певицу отправили в Москву, но врачам не удалось ее спасти. Она умерла на 64-м году жизни.





Фото: Ion Chibzii from Chisinau., Moldova. — Valentina Tolkunova (1972)., CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=32730224