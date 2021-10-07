Куда исчез исполнитель хита «Ах, какая женщина» Сергей Дубровин

Песня «Ах, какая женщина» группы «Фристайл» была популярнейшим хитом в России. Ее исполнитель стал знаменитым, но после ухода из коллектива пропал. Что с ним приключилось?





Группа «Фристайл» образовалась в 1988 году в украинском городе Полтава. Среди популярных песен первых лет были «Кораблик любви», «Больно мне, больно» и другие. В 1996 году главным хитом стала «Ах, какая женщина», которую пела вся страна. Песня прославила нового солиста «Фристайла» Сергея Дубровина, который пришел на смену Вадиму Казаченко.





Взлет





Сергей Дубровин родился в Кременчуге (Украина). Он рано начал заниматься музыкой, пел в хоре. Окончил музыкальное училище. Работал руководителем ВИА, ездил с концертами по близлежащим населенным пунктам. И тогда еще не мечтал о большой сцене и славе.





В 1992 году он прошел кастинг в группу «Фристайл», которая базировалась в соседней Полтаве. Визиткой певца и всего коллектива стала песня «Ах, какая женщина». Она прославила его на всю страну. У Дубровина появились тысячи поклонниц, которые сопровождали группу на гастролях, ждали его после репетиций и концертов. Группа гастролировала по российским городам и другим странам.





Раздор





По слухам, успех песни «Ах, какая женщина» разрушил семейное счастье Сергея Дубровина. Он встретил любовь еще в студенческие годы. Они зарегистрировали брак, будучи совсем юными. В тот год, когда он стал солистом «Фристайла», у них родилась дочь. Однако слава и многочисленные поклонницы стали причиной раздора в семье. Сергей ездил с гастролями, а его супруга оставалась дома с ребенком. Постоянные ссоры и скандалы привели к разводу.





После развода Дубровин продолжил петь во «Фристайле». Он ушел из группы в 2001 году. По слухам, певец был недоволен тем, что сольные партии все чаще пела Нина Кирсо. По другой версии, его уволили за то, что он не явился перед отправкой на гастроли. Сегодня уже сложно судить, как в реальности развивались события.





Новая жизнь





После ухода из группы Дубровин пытался начать сольную карьеру, но не сложилось. Артист остался невостребованным. Тогда он решил переехать в Германию и начать новую жизнь.





В ФРГ он получил образование, не связанное с музыкой. При этом продолжал выступать для соотечественников. На одном из таких мероприятий музыкант познакомился с будущей супругой Ириной. Они поженились в 2004 году. У них родились двое детей. Сегодня артист продолжает записывать песни, в том числе на стихи его жены, и выступать.





Фото: кадр из записи концерта на YouTube-канале «Фристайла»