Что стало со звездой 90-х Владом Сташевским

Влад Сташевский родился в 1973 году в Молдавии. Его детство прошло в Крыму, а студенческие годы — в Москве. Во время учебы его заметил Юрий Айзеншпис. Он оценил и баритон, и внешние данные молодого человека и решил сделать из него звезду.





Карьера





19-летний Влад начал сотрудничество с популярным продюсером, которое продлилось до конца 1990-х годов. За это время он выпустил пять альбомов и прославился на всю страну, разбив не одно женское сердце.





В начале 2000-х годов Сташевский выпустил новую пластинку «Лабиринты» без участия Айзеншписа. Он попробовал себя в роли лирика, написал музыку к некоторым трекам. Однако альбом провалился. Следующая пластинка тоже не принесла былого успеха. Сташевский не растерялся и дебютировал в театральной постановке, гастролировал с ней, снимался в реалити-шоу, а также выпустил несколько сборников лучших песен. Но его слава угасала.





В 2010-е годы он ушел в бизнес. Сташевский получал доход от деятельности компании, занимавшейся обработкой отходов. Фирму открыл его родственник. Она просуществовала до 2017 года и закрылась. В прошлом году Сташевский появился в ТВ-шоу, на котором представил первую за долгий перерыв песню.





Не только работа





В золотой период Сташевский много пел о любви. Айзеншпис придумал ему образ героя-любовника, который оказался востребованным. Однако в личной жизни певца не все было гладко. Ему приписывали роман с певицей Натальей Ветлицкой, которая была старше почти на 10 лет. Как признавался Влад, их отношениям помешало то, что она считала себя звездой, а он был начинающим артистом.





В конце 90-х годов Влад женился на Ольге, дочке миллионера и экс-директора «Лужников». Она родила сына Даниила. Однако брак продлился недолго — Ольга подала на развод. С 2006 года Влад женат на Ирине, с которой воспитывает сына Тимофея.





Фото: кадр из клипа «Любовь здесь больше не живет»