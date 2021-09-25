Премьерный показ фильма об Алле Демидовой прошел в Москве

24 сентября в столичном кинотеатре «Пионер» состоялась премьера документального фильма лауреата премий «Ника» и «Золотой орел» Любови Аркус «Кто тебя победил никто», сообщает ТАСС.

Кинолента расскажет о жизни и творческом пути народной артистки РФ Аллы Демидовой. Картину представили сама Алла Демидова, режиссер картины Любовь Аркус и генеральный директор Первого канала и продюсер проекта Константин Эрнст.

На создание фильма ушло 6 лет, а его выход приурочен к юбилею актрисы, который она будет отмечать 29 сентября. В ленту попали последние прижизненные интервью с критиком Вадимом Гаевским, режиссером Кирой Муратовой, искусствоведом Майей Туровской.

Известность Алле Демидовой принесли роли в фильмах «Чайка», «Стакан воды», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Собака Баскервилей» и других. Демидова награждена орденами Дружбы и «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней.

Фото: кадр из фильма