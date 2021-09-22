В Москве стартует фестиваль актуального научного кино ФАНК

Смотр начнется 24 сентября, сообщили «Культуре» организаторы.

Фестиваль актуального научного кино ФАНК представит лучшее научного кино со всего мира в течение недели. 22 полнометражных авторских фильма о науке и новых технологиях покажут в «Иллюзионе», Новой Третьяковке, ЦДК и «Октябре».

Гости смогут узнать от Тильды Суинтон, как импланты в мозге человека помогают в лечении депрессии, познакомиться с ученым, который придумал Google за 35 лет до его создания, погрузиться в атмосферу электронной музыки Брайана Ино, послушать истории женщин-ученых и решить, «что значит гендер в науке?».

Также посетителям расскажут о том, есть ли что-то «страшнее ядерной бомбы», о попытке нейробиологов создать аналог человеческого мозга — суперкомпьютер — и ее итогах. Гости смогут отправиться в путешествие по пустыне с 10 выдающимися учеными современности, чтобы найти решения, как спасти человечество от надвигающегося кризиса, послушать, как лучшие умы человечества размышляют о том, что весь мир вполне может быть иллюзией — и удостовериться, наконец, в том, что мы не в матрице.