В музее украинского города Каменки-Днепровской показали скифский меч в золотых ножнах

Артефакт был найден на Мамай-горе, сообщает 061 со ссылкой на Каменско-Днепровскую громаду.

В Каменско-Днепровском городском историко-археологическом музее открылся новый зал, в котором для публики впервые экспонируются уникальные находки с Мамай-горы. В их числе скифский короткий меч-акинак с золотыми обкладками, а также золотые сережки, подвеска с вставкой из мела и греческая сероглиняная амфора, не имеющая аналогов в мире.

Чтобы обеспечить сохранность драгоценных артефактов, в здании музея было установлено круглосуточное внутреннее и внешнее видеонаблюдение, смонтированы бронированные двери и витрины, новое освещение и система противопожарной безопасности.

Общая стоимость работ составила более 400 тысяч гривен, выделенных из бюджета поселения.

На презентации нового зала присутствовали руководители археологической экспедиции на Мамай-горе Геннадий Тощев и Светлана Андрух. Скифский меч, украшения и амфора были найдены во время раскопок в 2019 году.

Фото: 061.ua