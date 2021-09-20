«Марфа Васильевна я»: куда пропала актриса Нина Маслова

Нина Маслова запомнилась яркими эпизодическими ролями в фильмах Леонида Гайдая и Георгия Данелии. Но больших ролей она не получила. Личная жизнь актрисы тоже не сложилась.



Трудное начало





Будущая королева эпизодов родилась в Риге. Ее детство было безрадостным. Отец ушел из семьи, когда девочке было пять лет. Отношения с отчимом не сложились. Нина уходила из дома, проводила время на улице, рано познакомилась с алкоголем.





Окончив школу, уехала в Москву. Год она проучилась в гидромелиоративном институте, а потом поступила в школу-студию МХАТ. Ей удалось это сделать с первого раза. Но обучение продлилось два года, после чего последовало отчисление «за плохое поведение». По словам артистки, ее отчислили из-за отказа сотрудничать с КГБ и писать доносы на сокурсников и преподавателей.





Нина не сдалась и поступила во ВГИК, который успешно окончила. Первые роли в кино появились еще в студенческие годы. После учебы она начала работать в Театре-студии киноактера.





Королева эпизодов





Большая слава пришла к Масловой после выхода фильма «Большая перемена». Она сыграла ученицу Вику Коровянскую. Затем последовали звездные эпизоды в лентах «Иван Васильевич меняет профессию» (царица Марфа Васильевна) и «Афоня» (красавица Элен).





Актерская карьера Масловой складывалась загадочным образом. Ее часто приглашали сниматься, однако предлагали только маленькие роли. Единственной работой, в которой актриса сыграла главную роль, стала комедия «Улыбнись, ровесник». Но она не имела зрительского успеха.





Личная драма





В фильме «Русское поле» актриса сыграла вместе с Нонной Мордюковой и ее сыном Владимиром Тихоновым. По сюжету, героиня Масловой влюбляется в героя Тихонова. Чувства между ними вспыхнули и в реальности. Однако роман был недолгим, ведь актер был женат на Наталье Варлей. В то время она была беременна.





Маслова не стала мешать их счастью и отказалась от продолжения романа. Говорили, что Мордюковой очень понравилась Маслова — красивая, добрая и отзывчивая. Наверное, она не отказалась бы стать ее свекровью, но не сложилось. Тем не менее у актрис завязались теплые отношения.





Первый раз Маслова вышла замуж в студенчестве. Супруг был гражданином Болгарии. Она собиралась уехать с ним. Пока актриса оформляла документы, он уже нашел новую жену на родине.





Впоследствии Мордюкова познакомила Маслову с высокопоставленным чиновником. Они были женаты около полугода, но быстро развелись. Других мужчин актриса предпочитает не вспоминать — отношения с ними были полны ссор, конфликтов и скандалов.





У Масловой нет детей. Последние годы она проживает одна. Иногда снимается в эпизодических ролях и появляется на телевидении. Как известно, актриса нашла утешение в религии.





Фото: кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию»