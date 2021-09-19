Всероссийский театральный фестиваль имени Валерия Золотухина открылся в Барнауле

Торжественная церемония открытия IV Всероссийского молодежного театрального фестиваля имени Валерия Золотухина прошла в Молодежном театре Алтая, сообщает официальный сайт региона.

На церемонии открытия губернатор края Виктор Томенко поприветствовал участников и гостей мероприятия. Открыл театральный форум спектакль Ирины Латынниковой «Обыкновенная история» Кемеровского театра для детей и молодежи по одноименному роману Ивана Гончарова.





По причине пандемии четвертый по счету фестиваль был перенесен с 2020-го на 2021 год и включен в череду культурных мероприятий, посвященных 80-летию Валерия Золотухина. «Золотухинский фестиваль» дарит посетителям это возможность познакомиться с творчеством ведущих театральных деятелей, коллективов, с новыми идеями, подходами, исполнителями, режиссерами.





После открытия состоялась презентация участников фестиваля. В этом году в его афишу вошло 11 спектаклей театров из разных регионов страны.

Фото: пресс-служба Всероссийского молодежного театрального фестиваля имени Валерия Золотухина