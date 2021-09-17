Лучшие сериалы 2021 года родом не из США

Американские сериалы пользуются популярностью во всем мире. Однако от их просмотра уже накопилась зрительская усталость. Представляем гид по проектам, созданными авторами из разных стран мира. Вас удивят бразильские легенды, южноафриканские танцы, мексиканские зомби, южнокорейские мафиозные разборки и итальянская ностальгия.





«Невидимый город», Бразилия





Подборку открывает бразильский сериал 2021 года от американской компании «Нетфликс». Он рассказывает историю полицейского Эрика из экологического отдела. Он никак не может вернуться к жизни после смерти супруги и наладить отношения с дочкой. Жена Эрика, работавшая антропологом, защищала маленькую деревню. Ее хотят снести и застроить. Однако в ситуацию вмешиваются духи, призраки и герои народных легенд. В сюжете противопоставляются традиции и глобализация, которые пытаются мирно ужиться или уничтожить друг друга.





«Солдаты-зомби», Мексика





Авторы мексиканского сериала попытались ответить на вопрос, как наркоторговцы будут отбиваться от нападения зомби. Наркобарон из Мексики и его сын сбегают из тюрьмы. Они прячутся на границе с США в реабилитационном центре, где сталкиваются с нашествием ходячих мертвецов. Первыми зомби становятся американские солдаты, которые прибыли в лабораторию для уничтожения зараженных животных.





«Танцуй», ЮАР





Драматический сериал родом из ЮАР об уличной танцовщице, которая пытается осуществить мечту. Она живет в пригороде Дурбана и хочет победить на конкурсе. Ей придется преодолеть свои страхи, непонимание близких людей и другие обстоятельства, которые мешают на пути.





«Поколение 56k», Италия





Весьма удачная попытка «Нетфликса» захватить сердца итальянских зрителей, а также всех, кто настольгирует по 90-м. Мелодраматический сериал рассказывает о 30-летних друзьях, которые случайно встретились и начали вспоминать подростковый возраст. Отдельного внимания удостоили интернет, который вошел в жизнь ребят с началом пубертата. Не обойдется без душераздирающей любовной линии, зарисовок современного Средиземноморья, и, конечно, божественной итальянской еды.





«Винченцо», Южная Корея





Криминальная драма из Южной Кореи с необычным для этой страны именем в названии. В восемь лет Пак Чу Хен оказался в приемной семье в Италии. Он стал Винченцо Касано. Молодой человек работает адвокатом главы большого мафиозного клана. Из-за войны между домами ему приходится уехать на историческую родину. Однако убежать от мафии и криминального прошлого не так просто.





«Охотник и добыча», Германия





Пятеро друзей отправляются на мальчишник в лес. Отдых на природе превращается в борьбу за выживание — неизвестный снайпер открывает охоту на молодых людей.





Фото: кадр из сериала «Охотник и добыча»