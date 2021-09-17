В Ассамблею петровских музеев вошли более 100 учреждений культуры из 70 городов России

Об этом сообщила пресс-служба Минкультуры России.

В Санкт-Петербурге в Атриуме Комендантского дома Петропавловской крепости состоялось учредительное собрание Ассамблеи петровских музеев России. В мероприятии приняла участие статс-секретарь — заместитель министра культуры РФ Алла Манилова.

«Ассамблея объединяет все музеи всех городов из всех регионов, чья история напрямую связана с деяниями российского императора Петра Великого. Ассамблея позволит создать единую программу взаимодействия как между крупными федеральными учреждениями, такими как Государственный Эрмитаж, Государственный исторический музей и Музеи Московского Кремля, так и региональными, муниципальными музеями таких городов, как Таганрог, Архангельск, Дербент, Азов, Саратов или Омск, а также музеями малых петровских городов. Сегодня здесь представители более 100 музеев 70 городов из 31 региона России», — сказала она.

Также статс-секретарь сообщила, что в рамках деятельности Ассамблеи будут проведены специальные исследовательские работы, созданы выставочные проекты и организованы другие тематические мероприятия, которые ведомство будет поддерживать по линии национального проекта «Культура» и по всем возможным направлениям софинансирования, чтобы помочь в их реализации.

«Мы вступаем в 2022 год, год 350-летия Петра I. По этой причине мы так спешили провести учредительное собрание Ассамблеи, чтобы успеть создать программу действий на предстоящий год, чтобы эта программа была осмысленной, интересной», — пояснила Алла Манилова.

На мероприятии выступили руководители ведущих учреждений культуры, связанных с именем императора Петра I, в числе которых директор Государственного музея истории Санкт-Петербурга Владимир Кириллов, директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин, директор Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого Министерства обороны Российской Федерации Руслан Нехай, директор Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) Андрей Головнёв и генеральный директор музея-заповедника «Петергоф» Елена Кальницкая, которая и возглавила Ассамблею петровских музеев России.

«Радуюсь за музейное сообщество и считаю огромной и перспективной задачей в ближайшее время объединить усилия в изучении и популяризации наследия Петра I, чтобы в следующем году отметить 350 лет со дня рождения императора», — подчеркнула Елена Кольницкая во время выступления с презентацией «Изучение петровского наследия: возможности безграничны», поделившись планами на предстоящую деятельность Ассамблеи петровских музеев России.

К участникам собрания также обратились председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и заместитель генерального директора Государственного Эрмитажа Георгий Вилинбахов.

Председатель РИО подчеркнул, что грядущий юбилей акцентирует внимание на вопросах о предпосылках и последствиях петровских преобразований, а особая роль в его подготовке «отведена именно музеям, находящимся на переднем крае исторического просвещения».

«Закономерно, что именно в Санкт-Петербурге сегодня мы принимаем представительную делегацию музеев, сохраняющих огромное наследие царя-реформатора, — говорится в видеоприветствии Александра Беглова. — Ассамблея петровских музеев — замечательный образец межмузейного сотрудничества, который не на словах, а на деле объединяет большие и малые города нашей страны».

В преддверии учредительного собрания прошла церемония возложения цветов на могиле Петра Великого в Петропавловском соборе, на которой присутствовал вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский, и был дан залп из сигнальной пушки Нарышкина.