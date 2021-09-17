В средневековом некрополе под Калининградом нашли древнюю настольную игру

О находке сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», ведущем подготовку участков к строительству новой очереди автобана А-217 «Приморское полукольцо».

Уникальные артефакты нашли археологи на территории строительства будущего автобана в Калининградской области. Участок неподалеку от Светлогорска обследуется уже с августа, отмечается в сообщении.

Ученые нашли некрополь, датируемый III–VII веками н.э. В нем было обнаружено множество артефактов, в том числе фибулы из бронзы и серебра, янтарные бусы, подвески к рукоятям мечей, оружие, римские монеты и сосуды.

Самой удивительной находкой для ученых стали стеклянные фишки. Они использовались для настольной игры в I–IV веках н.э., говорится в сообщении.

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»