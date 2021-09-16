В честь писателя Шварца переименуют аллею и гимназию в Майкопе

Имя писателя Евгения Шварца присвоят Майкопской гимназии, где в начале XX века учился будущий драматург и сказочник, а также аллее в центре Майкопа, который он называл «родиной своей души», сообщает пресс-служба администрации Майкопа.

В сообщении пресс-службы говорится, что одна из пешеходных аллей республиканской столицы будет названа в честь писателя и драматурга Евгения Львовича Шварца, соответствующее решение сегодня принято на 51-й сессии городского Совета народных депутатов. В нем уточняется, что речь идет об участке улицы Пушкина, на пересечении улиц Пушкина и Гагарина расположена гимназия № 5.

Это сделано потому, что раньше в здании учебного заведения располагалось Алексеевское реальное училище, выпускником которого в свое время был Шварц. Уточняется, что распоряжение о наименовании пешеходной зоны вступит в силу в ближайшее время, а вопрос о присвоении имени писателя гимназии находится в рабочей фазе.

С ходатайством об увековечении имени писателя в мэрию Майкопа обратились представители волонтерского проекта «Дом Шварца». Координатор проекта «Дом Шварца», направленного на создание в Майкопе единственного в России культурного центра сказочника, Надежда Суховая отметила, что решение властей Майкопа поддержать инициативу команды волонтерского проекта своевременны.

Фото: общественное достояние