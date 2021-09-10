Какие выставки посетить в Москве

«Чак Клоуз. Infinite» в галерее Гари Татинцяна





До 25 сентября





Первая персональная выставка Чака Клоуза в Москве, известного портретиста и фотохудожника. По признанию автора, расстройство восприятия, не позволяющее запоминать лица, подтолкнуло его к созданию портретов. Он обладает фотографической памятью на двухмерные объекты. А портреты помогают ему запоминать людей. Клоуз известен экспериментами с разными методами. Его подход часто характеризуют как научный за его точность.





«Вячеслав Колейчук. Живая линия. К 100-летию Второй весенней выставки ОБМОХУ» в Новой Третьяковке





До 26 сентября





Колейчук — пионер кинетического искусства в России и неутомимый художник-изобретатель. В этом году исполняется 80 лет со дня его рождения. Экспозиция начинается с реконструкции выставки ОБМОХУ. Она продолжается десятками работ Колейчука, представленными на фоне постоянной экспозиции галереи. Финал выставки — инсталляция, воссоздающая мастерскую художника в зале экспериментальных проектов.





«Сиена на заре Ренессанса» в Музее изобразительных искусств им. Пушкина





До 3 октября





В экспозицию вошли работы живописцев, трудившихся в XIII–XV веках в итальянской Сиене. Представленные произведения редко покидают музеи. В России подобная выставка проводится впервые. В нее вошли работы из коллекций Пушкинского музея, а также музеев Сиены и Тосканы. Одна из главных выставок сезона позволит познакомиться с сиенской школой живописи. Она отличается смешением византийских, готических и ренессансных мотивов. Создатели проекта представляют срез религиозной живописи Раннего Ренессанса, повлиявшей на развитие изобразительного искусства в Европе.





«Да живет иное во мне» в Laboratoria Art & Science Foundation





До 10 октября





Выставка исследует взаимодействие человека с биологическим и технологическим мирами, на границе которых он находится. Место Другого занимают животные, растения, бактерии, природные явления, технические системы. Художники, работающие в направлении science-art, помогают зрителям встроиться в разношерстное сообщество наравне с бактериями и роботами, чтобы войти в контакт и попытаться понять друг друга.





«Электрификация. 100 лет плану ГОЭЛРО» в Музее Москвы





До 24 октября





Куратор выставки Александра Селиванова считает, что влияние электрификации в 1920-е годы было настолько сильным, что стало одним из ключевых образов эпохи. Художники увидели в ней образ революции. Выставка, состоящая из пяти частей, повествует об отношениях авангарда и электрификации. В экспозицию вошли графика Родченко, работы Лисицкого и Розановой, светотеатр Гидони и другие важнейшие проекты того времени.





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