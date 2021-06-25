Российский пианист Николай Кузнецов завоевал Гран-при международного конкурса в Монако

Об этом сообщили «Культуре» в благотворительном Фонде имени Елены Рерих.

Последний раз российские музыканты побеждали в этом конкурсе девять лет назад, отмечается в сообщении.

В творческом состязании, проходящем в Княжестве Монако трижды в год, допустили лишь одиннадцать пианистов. Финал состоялся 19 июня в оперном театре Монте Карло, где Николай Кузнецов встретился с Генри Крамером из США и стал абсолютным победителем.

Николай Кузнецов — аспирант Московской консерватории, ученик профессора Сергея Доренского, стипендиат Благотворительного фонда имени Елены Ивановны Рерих. В финале Николай исполнил ноктюрн Фредерика Шопена, сонату Хинастеры и второй концерт Сергея Рахманинова.

Помимо денежной награды Принца Ренье III, музыкант получил право выступить в крупнейших залах Франции и совершить турне по разным странам.

Участие Николая Кузнецова в конкурсе состоялось при поддержке Благотворительного фонда имени Елены Ивановны Рерих.

Фото: Благотворительный фонд имени Елены Ивановны Рерих.