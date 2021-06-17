В Кабардино-Балкарии нашли стоянку людей каменного века возрастом около 100 тыс. лет

Об открытии сообщила пресс-служба Северо-Кавказской палеолитической экспедиции.

Стоянка древнего человека получила названия Хумалан по имени скалы, рядом с которой она была обнаружена. На территории стоянки археологи нашли каменные орудия из окремненных пород.

По словам ученых, артефакты относятся к эпохи среднего палеолита. Предварительно их датировали периодом от 120 до 70 тысяч лет назад, что соответствует времени заселения этого региона неандертальцами.

Найденная стоянка стала одной из самых высокогорных стоянок неандертальцев на Северном Кавказе. Сегодня на территории Кабардино — Балкарии изучена только одна сохранившаяся стоянка эпохи среднего палеолита, которая находится неподалеку от населенного пункта Заюково, говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба Северо-Кавказской палеолитической экспедиции.