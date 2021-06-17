Зачистка репертуара Табакова могла привести к увольнению Дюжева из МХТ им. Чехова

Информация о закрытии спектакля «Примадонны» с участием актера появилась в разных СМИ.

После того, как стало известно о закрытии спектакля «Примадонны», некоторые сделали вывод, что театр расстается с бессменным исполнителем одной из главных ролей в этом спектакле — Дмитрием Дюжевым. Хотя спектаклю уже почти 15 лет, он до сих пор собирает аншлаги, на 26 июня, как передает «Московский комсомолец», на данный момент осталось лишь 24 места. При этом публика еще не знает, что спектакль дается в последний раз.

По слухам в окружении театра, глава МХТ имени Чехова Сергей Женовач отказался продлить контракт с Дмитрием Дюжевым на следующий сезон. Перед этим он снял со сцены еще один спектакль с его участием, «Дворянское гнездо». Причина опалы Дюжева остается загадкой, театр не комментирует эту тему, как и сам актер.

Как напоминает МК, сразу после начала работы в МХТ Женовач заявил, что не любит развлекательные спектакли с песнями и танцами и собирается зачистить репертуар, сформированной в театре при Табакове, сняв старые спектакли в пользу премьер. По замыслу Женовача, новые постановки должны идти в театре три-четыре раза месяц.

Однако пока что эта стратегия не оправдывает себя. На ближайший спектакль «В окопах Сталинграда», показ которого планируется 22 июня, не продана примерно треть зала. То же самое происходит со спектаклем «Заговор чувств» (24 и 29 июня) в постановке Женовача. Не набирает зрителей и другая премьера сезона «Месяц в деревне» несмотря на 50-процентную заполняемость зала.

Неделю назад в МХТ закрыли спектакль «Контрабас» с Константином Хабенским. В комментариях соцсети зрителей выражали недоумение таким решением, пишет МК.

Фото: кадр из сериала «Бригада»