В парке «Патриот» состоится праздничный гала-концерт музыкального конкурса «Песни Победы»

Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Концерт пройдет 29 мая в 15:00 на площадке в парке «Патриот». Зрители увидят выступления лучших исполнителей —участников проекта, а в завершение концерта будут названы имена победителей.

Праздничный гала-концерт музыкального конкурса «Песни Победы», организованного Национальным фондом поддержки правообладателей (НФПП), состоится на площадке «Партизанская деревня».

Конкурс «Песни Победы» был объявлен осенью 2020 года с целью сохранения памяти о Великой Отечественной войне, популяризации мелодий той эпохи, патриотического воспитания молодого поколения. В ходе первого этапа конкурса, с октября по декабрь прошлого года, проводился прием заявок, и их оказалось немало — записи своих музыкальных номеров прислали более 500 солистов и творческих коллективов из разных городов России и других стран. География конкурса охватила Москву, Санкт-Петербург, Владивосток, Екатеринбург, Казань, Омск, Якутск, Кострому, Псков, Волгоград, Краснодар и многие другие города, а также Белоруссию и Киргизию.

В связи с большим числом участников решено было учредить несколько конкурсных номинаций: «Профессионалы», «Любители», «Авторская песня», «Хоры и ансамбли». Призовой фонд составил 1 000 000 рублей. Около 30 исполнителей, отобранных по итогам прослушиваний членами авторитетного жюри, приехали в Москву, где пройдет второй тур. В первые месяцы 2021 года состоялась серия полуфинальных концертов, которые транслировались онлайн на портале «Культура.РФ», в соцсети «Одноклассники» и на сайте конкурса. Всего было показано восемь концертов; онлайн-трансляции посмотрели свыше миллиона человек.

Участники полуфиналов исполняли самые разные произведения: знаменитые народные песни, лирические баллады, маршевые композиции, легендарные песни из любимых советских кинофильмов. Многие из них входили во фронтовой репертуар Лидии Руслановой, Клавдии Шульженко, Ивана Козловского и других выдающихся артистов. В программу конкурсных концертов были включены не только популярные, но и редко звучащие, а также современные авторские песни, неизвестные широкой публике. Объединяло их одно: все они посвящены событиям и переживаниям военных лет, радости Великой Победы.

Заключительный концерт конкурса «Песни Победы» обещает стать ярким культурным событием. На сцене выступят группы «ViVA» и «БЭЙС», хор «Александровский парк», известные оперные солисты Николай Ерохин, Дмитрий Скориков, Татьяна Иващенко и другие исполнители.

Программа финала составлена таким образом, что в ходе концерта прозвучат и песни, которые у всех на слуху («Валенки», «Есть на Волге утес», «Темная ночь» и др.), и малоизвестные, но прекрасные старые композиции в новом звучании, и написанные в наше время авторские произведения.

Музыкальное сопровождение обеспечит симфонический оркестр «СИТИ» под управлением художественного руководителя и дирижера Владимира Яцкевича. Ведущими концерта выступят журналист, джазовый обозреватель Михаил Митропольский и артист театра и кино Максим Линников.

В состав жюри конкурса входят видные деятели культуры и искусства: саксофонист Владимир Пресняков, певицы Мариам Мерабова, Любовь Казарновская и Ирина Видова-Молчан, генеральный директор — художественный руководитель Российского государственного музыкального телерадиоцентра Ирина Герасимова, главный редактор газеты «Культура» Петр Власов и другие.

По итогам финального концерта жюри определит имена победителей в четырех основных номинациях. Также будет объявлено имя исполнителя, победившего в отдельной номинации — «Приз зрительских симпатий»: зрительское голосование проводилось на сайте проекта на протяжении нескольких месяцев и завершилось 8 мая. Все победители получат дипломы, награды и ценные призы.

Партнерами конкурса «Песни Победы» являются Евразийская конфедерация обществ правообладателей, продюсерская компания «Русское кино», газета «Культура», информационный портал «Культуромания», информационное агентство InterMedia, информационное агентство «Музыкальный Клондайк», компания «Арт-Центр Плюс», Первое музыкальное Издательство, Фирма «Мелодия», журнал «Прямая речь», радио «Орфей», компания Kawai, социальная сеть «Одноклассники», компания Amelia Wine.

Вход на финальный концерт свободный для всех желающих.

Место проведения: Московская область, Одинцовский городской округ, 55-й км Минского шоссе, парк «Патриот», «Партизанская деревня». Начало в 15:00.